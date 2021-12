Even leek het erop dat Niantic nog geen duidelijke plannen had betreffende het nieuwe seizoen in Pokémon GO, maar daar komt vandaag verandering in met de onthulling van Season of Heritage.

Nog beter nieuws voor de fans van de game, want dat nieuwe seizoen gaat vandaag reeds van start en loopt tot 1 maart 2022. Gepaard met deze onthulling is er ook een hoop nieuwe informatie vrijgegeven wat er de aankomende dagen/weken staat te gebeuren in de mobiele game.

Zo start op 5 december ‘Incense Day’, waarbij de Pokémon Swinub centraal staat. Concreet help je professor Willow en Blanche met het onderzoeken van de mechanismen van een geheimzinnige deur. Al snel blijkt dat het eerste mechanisme de hulp vereist van Ice- en Ground type Pokémon zoals Swinub en diens evoluties.

Van 7 tot 12 december zal het Dragonspiral Descent event plaatsvinden dat draait rond de Dragonspiral Tower uit de Unova regio. Concretere details over het event zijn er echter nog niet. Van 16 tot 31 december keert het Holiday event terug, waarbij de focus ligt op verschillende Ice type Pokémon. Daarnaast krijgen spelers ook toegang tot een exclusieve Field Research, nieuwe items voor je avatar en een hoop bonussen.

Uiteraard keert ook Community Day terug en dat is naar jaarlijkse gewoonte iets om echt naar uit te kijken. Van 18 tot 19 december kan je dan alle voorgaande Pokémon opnieuw proberen te vangen die in de spotlight stonden tijdens de Community Days van januari 2021 tot november 2021.

