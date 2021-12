Ghostrunner ligt ondertussen al meer dan een jaar in de (virtuele) winkelrekken en wist ten tijde van zijn release best aardige scores bij elkaar te sprokkelen. De eerste uitbreiding – Project Hel – staat ondertussen in de stijgijzers en zal op 27 januari verschijnen. De onderstaande teaser geeft alvast een eerste indruk.

In Project Hel kruip je in de huid van Hel, één van de eindbazen uit de oorspronkelijke game. Hel krijgt zes nieuwe levels tot haar beschikking, waarin ze naar hartenlust kan freerunnen. Ze vereist ook een iets andere speelstijl omdat ze twee keer geraakt kan worden, daar waar de originele protagonist telkens bij één hit het loodje legde.

Project Hel zal € 14,99 kosten.