Het wereldwijde Gran Turismo kampioenschap werd tot begin 2020 live uitgevochten op verschillende locaties over de hele wereld. Vanwege de coronapandemie is dat niet langer mogelijk, waardoor het zich volledig online afspeelt. Zo aan het einde van het jaar 2021, is het tijd om ons klaar te maken voor de wereldfinales en de details daarvan zijn nu officieel aangekondigd.

De finale van het kampioenschap zal vandaag van start gaan en tot en met zondag duren. Via persbericht heeft Sony PlayStation bekendgemaakt wat het schema is, zodat je dat alvast in je agenda kunt noteren. Het gaat om drie verschillende finales en die zijn als volgt:

Vrijdag 3 december 15:00 uur de TOYOTA GAZOO Racing GT Cup

Zaterdag 4 december 15.00 uur FIA Certified Gran Turismo Championships Manufacturer Series

Zondag 5 december 15.00 uur FIA Certified Gran Turismo Championships Nations Cup

Zoals gebruikelijk is bij dit soort evenementen, wordt er ook een nieuwe auto onthuld. Dit is een samenwerking tussen Polyphony Digital en een autofabrikant. Dit jaar is dat Porsche en zondag zal tijdens de Nations Cup de zogeheten Porsche Vision GT onthuld worden.

Of die auto ook naar Gran Turismo Sport komt, zoals in het verleden het geval was, is nog niet duidelijk. Het kan ook zijn dat dit voertuig voor Gran Turismo 7 bewaard wordt, die op 4 maart 2022 verschijnt.

De verschillende races in de wereldfinales van het Gran Turismo kampioenschap zullen te volgen zijn via YouTube. Daarvoor kan je hier terecht.