Als je van één ding zeker mag zijn, dan is het wel dat een nieuw deel in de Resident Evil franchise – genummerd of spin-off – nooit ver weg is. Toch ziet niet elk project in de populaire horrorreeks effectief het levenslicht. Neem bijvoorbeeld Resident Evil: Outrage, een multiplayertitel die volgens Nintendo insider NateDrake in alle stilte afgevoerd is.

Een ander hypothetisch Resident Evil project voor de Nintendo Switch is mogelijk wél nog in ontwikkeling, al kan NateDrake hier geen uitsluitsel over geven. De onaangekondigde titel zou draaien rond Rebecca Chambers – een personage uit de allereerste Resident Evil en de prequel, Resident Evil 0 – maar is dus niet meer dan een gerucht. Als we meer horen over een dergelijke game, horen jullie het ook.

