Morgen gaat het nieuwe seizoen van Call of Duty van start en dat markeert ook een belangrijk moment in de franchise voor Call of Duty: Warzone. Verdansk zal namelijk verdwijnen en plaatsmaken voor Caldera, wat de nieuwe map is.

Deze map is vanaf morgen voor kopers van Call of Duty: Vanguard 24 uur exclusief te spelen, totdat deze op 9 december voor iedereen die de free-to-play versie speelt beschikbaar wordt gesteld. Met deze naderende release is nu ook de launch trailer vrijgegeven.

Deze zit bomvol actie, laat gameplay vanuit vliegtuigen zien, toont de wereld en nog veel meer. Check het hieronder!