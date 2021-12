Vannacht is het weer tijd voor de jaarlijkse The Game Awards en in verschillende categorieën zijn allerlei games genomineerd voor een prijs. Sony haakt daar nu op in door de genomineerde games in de aanbieding te zetten in de PlayStation Store.

Dit maakt dat er in de huidige sale meer dan 130 titels in de aanbieding zijn en dit zijn bijna allemaal games die dit jaar zijn uitgekomen. Er zitten behoorlijk scherpe aanbiedingen tussen waarbij de korting kan oplopen tot maar liefst 60%.

Hieronder een greep uit het aanbod, voor alle deals kan je hier terecht.

Deathloop – Van €69,99 voor €34,99

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 – Van €39,99 voor €27,99

Resident Evil Village PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €30,09

Battlefield 2042 PS4 en PS5 – Van €79,99 voor €59,99

NBA 2K22 voor PS4 – Van €69,99 voor €29,39

Battlefield 2042 PS4 – Van €69,99 voor €49,69

Mass Effect Legendary Edition – Van €69,99 voor €39,89

Call of Duty: Vanguard – Ultimate Edition – Van €109,99 voor €87,99

Battlefield 2042 Gold Edition PS4 en PS5 – Van €99,99 voor €79,99

Returnal – Van €79,99 voor €59,99

Hades – Van €24,99 voor €19,99

Battlefield 2042 Ultimate Edition PS4™ en PS5 – Van €119,99 voor €99,59

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 – Van €59,99 voor €41,99

Red Dead Online – Van €19,99 voor €9,99

Apex Legends – Champion Edition – Van €39,99 voor €25,99

The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood – Van €69,99 voor €23,09

Persona 5 Royal Ultimate Edition – Van €99,99 voor €39,99

Riders Republic Gold Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €59,99

The Elder Scrolls Online – Van €19,99 voor €5,99

Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition PS4 & PS5 – Van €89,99 voor €35,99

Life is Strange: True Colors – Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €79,99 voor €63,99

13 Sentinels: Aegis Rim – Van €59,99 voor €23,99

Life is Strange: True Colors – Deluxe Edition PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €45,49

Back 4 Blood: Deluxe Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €69,99

Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition – Van €69,99 voor €41,99

Watch Dogs: Legion – Season Pass – Van €39,99 voor €19,99

Riders Republic Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €119,99 voor €71,99

Alan Wake Remastered – Van €29,99 voor €23,99

