Halo Infinite is net uit, maar daar zal het natuurlijk niet bij blijven. Voor het eerste kwartaal van 2022 staat er namelijk een heuse Halo tv-serie gepland en tijdens The Game Awards zijn vannacht de eerste beelden middels een trailer getoond.

De show zal volgend jaar exclusief te zien zijn op Paramount+, maar het is nog even de vraag of het hier bij zal blijven aangezien de service niet buiten de Verenigde Staten beschikbaar is. Hoe dan ook, check hieronder de trailer.