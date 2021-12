Volgend jaar mogen we de opvolger van de Sonic film verwachten en recent gaf SEGA de filmposter al vrij. Daarop viel te lezen dat de film vanaf 8 april 2022 in de bioscopen zal draaien en men beloofde de debuuttrailer tijdens The Game Awards te laten zien. Dat is nu officieel een feit, want hieronder zie je de eerste beelden van de nieuwe aankomende film.