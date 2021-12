Wie wil er nu niet lekker oorlog voeren in de ruimte? In Homeworld 3 volg je een interessant verhaal en kan je de controle krijgen over een hele vloot ruimteschepen. De franchise heeft tot nu toe maar twee delen gezien, maar een derde deel is op komst.

Vannacht tijdens The Game Awards is er een nieuwe trailer getoond, waarin we de gameplay van het derde deel kunnen zien. Homeworld 3 zal verschijnen voor pc via Steam en de Epic Games Store.