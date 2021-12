Tijdens Black Friday was PlayStation Plus in de aanbieding en dat leverde een korting van ongeveer 33% op. Deze aanbieding was voor iedereen beschikbaar en scheelt toch mooi in de portemonnee. Nu heeft Sony PlayStation een nieuwe actie, maar die is enkel voor nieuwe en terugkerende gebruikers.

Zij kunnen nu een jaarabonnement op de service aanschaffen voor slechts € 29,99, wat een korting van 50% betekent. Een nogal flinke prijsverlaging en de deal is scherper dan die tijdens Black Friday. Helaas komen huidige abonnees niet voor deze actie in aanmerking.

Deze aanbieding is geldig tot 19 december 2021 en bij interesse kan je hier terecht.