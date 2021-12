Uiteindelijk is elke console het slachtoffer van hacks en exploits om zodoende homebrew apps (en dus ook volledige games) te draaien. Hoewel Sony tijdens de dagen van de PlayStation 3 bekend stond om de strakke beveiliging, was diens opvolger – de PlayStation 4 – sneller aan de beurt, hoewel de Japanse fabrikant er altijd wel snel bij was om gaten te dichten met een nieuwe patch.

De hackers weten echter niet van ophouden, want een trio van hackers deelde op Twitter een nieuwe exploit die ze op firmware 9.00 en eerder aan de praat hebben gekregen. De exploit maakt het mogelijk om een custom firmware op te starten en dus zullen homebrew apps niet lang op zich laten wachten.

Daar houdt het nieuws echter niet op, want één van de hackers – @Znullptr – geeft aan dat de PlayStation 5 mogelijk op dezelfde manier uitgebuit kan worden. Ze kunnen dit echter niet verifiëren, omdat de lead developer op dit moment geen toegang heeft tot Sony’s nieuwe console.

Alright, was just a joke about caturday.

The exploit is legit, and as a bonus:

The kernel exploit affects Playstation5 as well!

(no, ps5 is not ready or being released, the lead developer does not currently have a ps5 console)

— Z (@Znullptr) December 13, 2021