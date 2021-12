Sony heeft al verschillende commercials gemaakt voor de PlayStation 5 en vaak zijn ze erg creatief. Nu heeft het Japanse bedrijf ook de allereerste reclamespot gemaakt voor China.

De eerste Chinese commercial voor de console laat weten dat verhalen centraal staan in games van Sony en dat de kracht van de PS5 zorgt voor nog mooiere ervaringen. Deze commercial kan je dankzij Daniel Ahmad hieronder bekijken.

PlayStation China has released the first ad / PV for PS5 that is tailored to the China market.

The theme is based around how stories are important to video games, powered by PS5 etc… pic.twitter.com/DRPJ1qbwyS

