De man achter de Nier franchise, Yoko Taro, heeft een bericht voor Kerstmis naar alle fans gestuurd en daarin laat hij weten erg blij te zijn met het succes van Nier Automata en Nier Replicant ver.1.22474487139… Ook laat hij weten dat de serie min of meer voorbij is.

Althans, dat is voor nu het uitgangspunt, maar een nieuw deel is niet helemaal uitgesloten. Taro stelt namelijk gelijk dat als hij een berg geld krijgt, dat hij dan alsnog een nieuwe game overweegt. Het wordt een beetje gekscherend gebracht, maar dat maakt het niet minder vermakelijk.

“Something I would like to do relating to the Nier series, eh? Nah, nothing! That’s right. We announced it here today, folks. The Nier series is now finished!”

“A crazy amount of money it is, then… I’ll just go and sort that out!”