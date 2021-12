Ontwikkelaar Remedy Entertainment kennen we uiteraard vooral van heel wat succesvolle singleplayer games, denk hierbij maar aan Alan Wake, Quantum Break, Control, …, maar het lijkt erop dat de Finse studio binnenkort ook nieuwe horizons wil verkennen. Via de onderstaande tweet werd immers aangekondigd dat de ontwikkelaar samenwerkt met het Chinese Tencent om een coöperatieve multiplayer game op de markt te brengen. Deze game krijgt voorlopig de codenaam ‘Vanguard’ mee.

Remedy Entertainment signs a global development, license and distribution agreement with Tencent for the co-operative multiplayer game codenamed Vanguard. Read more at: https://t.co/zpoYeC1hkV — Remedy Entertainment (@remedygames) December 28, 2021

Uit de omschrijving kunnen we afleiden dat de game een free-to-play coöperatieve PvE titel zal worden voor pc en consoles. Het wordt een ervaring die de narratieve stijl van Remedy zal combineren met een grootse multiplayer ervaring. Veel meer dan dit weten we momenteel nog niet, dus is het even afwachten op meer nieuws. Uiteraard lees je alle updates ook hier.