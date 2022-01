Wat ontwikkelaar en uitgever Atlus de laatste tijd voor elkaar gekregen heeft en nog op de planning heeft staan, mag best omschreven worden als ‘being on a roll’. Ze zijn echter nog lang niet klaar, zo blijkt.

Middels een nieuwjaar statement lieten ze weten met een verrassingsgame bezig te zijn, waarover ze tot op heden nog niets hebben losgelaten. Of het hier om een nieuwe IP gaat of om een game uit een bestaande franchise, waarvan we het niet zouden verwachten, is nog giswerk. Helaas liet Atlus niet weten wanneer de officiële onthulling van de nieuwe game gedaan zal worden, behalve dat het in 2022 zal zijn.

“We are also preparing a surprise new title that has not yet been announced. Also, the 25th anniversary of Persona, which started last year, will enter a new phase. Please look forward to it!”