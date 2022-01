In de lente van 2021 werd aangekondigd dat Sony PlayStation en Discord een samenwerking waren aangegaan om de populaire service compatibel te maken met de PlayStation. Sindsdien hebben we er weinig van vernomen, behalve dat het daadwerkelijk van de grond zou komen in 2022.

Hoewel het stil is, lijkt er op de achtergrond toch wat schot in de zaak te zitten. Een gebruiker heeft namelijk de optie gehad om zijn of haar PlayStation Network account aan Discord te linken, die dit vervolgens op Reddit deelde.

Deze functie is vooralsnog niet officieel aangekondigd, maar gezien de optie nu is opgedoken lijkt een officiële uitrol niet lang meer op zich te laten wachten. We houden het in de gaten en bij nieuws lees je het natuurlijk hier.