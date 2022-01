Het ziet er niet naar uit dat de PlayStation 5 op korte termijn een stuk beter verkrijgbaar is en dat is allemaal te danken aan de beperkte beschikbaarheid van componenten. Erg vervelend, maar meer fabrikanten zitten in hetzelfde schuitje als Sony. Als reactie hierop zou Sony besloten hebben om de productie van de PlayStation 4 te verlengen, zo schrijft Bloomberg.

Volgens Bloomberg was Sony van plan om eind vorig jaar de productie van de PlayStation 4 te stoppen, omdat er wereldwijd nog veel units beschikbaar zijn bij retailers en veel gamers toch willen overstappen. Dat overstappen gaat echter moeilijk, gezien de beperkte beschikbaarheid van de nieuwste console. Op basis hiervan zou Sony zijn assemblagepartners hebben gemeld dat ze door willen gaan met het produceren van de PlayStation 4 in 2022.

Deze beslissing zou moeten leiden tot het maken van ongeveer 1 miljoen PlayStation 4 units dit jaar, wat een beetje de druk op de PlayStation 5 productie zou moeten verlichten aangezien die meer geavanceerde chips vereist. Tevens helpt dit Sony om betere deals met de productiepartners af te kunnen sluiten. In een reactie heeft een Sony vertegenwoordiger aangegeven dat Sony inderdaad de productie van de PS4 dit jaar blijft voortzetten.

“It is one of the best-selling consoles ever and there is always crossover between generations”