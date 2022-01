Ook bedrijven zoals Sony moeten bakken met papierwerk doen om hun rechten en IP’s te beschermen en deze week hebben ze de handelsmerken van Psygnosis hernieuwd. Roberto Serrano deelde de ontdekking op Twitter, waarin staat dat het handelsmerk afgelopen december opnieuw geregistreerd is en tot 2031 beschermd is, inclusief het originele logo en de naam.

Mocht de naam Psygnosis geen belletjes doen rinkelen: de studio maakte in het verleden furore met titels als Lemmings, Destruction Derby en WipEout. Laatstgenoemde game viel uiteraard onder de hoede van Sony en in 2000 werd de studio omgedoopt naar Studio Liverpool, die in 2012 helaas de deuren heeft moeten sluiten.

Waarschijnlijk gaat het hier om routinewerk, maar gezien Sony’s drang naar groei is het geen gekke gedachte dat we in de aankomende jaren een wedergeboorte van Psygnosis mogen meemaken.

A trademark of Psygnosis logo has been registered and renewed December 1, 2021 on US

Well known for Amiga titles like Lemmings, and WipeOut, Lula World, G-Police on PlayStation as SCE Studio Liverpool (now XDEV) after the acquisition by Sony in 1993

> https://t.co/nhTuGxUEDb pic.twitter.com/5zbg2SvAN3

— Roberto Serrano' 📊🎮🍿 (@geronimo_73_) January 17, 2022