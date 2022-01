Het fighting genre blijft enorm geliefd en de enthousiastelingen kopen vaak een speciale controller of gamepad, zodat ze sneller en/of makkelijker die cruciale Hadoken uit de mouw kunnen schudden. HORI staat al langer bekend als één van de specialisten in dergelijke accessoires en het bedrijf heeft onlangs een tweetal controllers onthuld.

De eerste is de HORI Fighting Commander OCTA. Op de website van HORI benoemt men onder andere de de d-pad, waarvan je de gevoeligheid kunt aanpassen. Daarnaast is er natuurlijk de layout met zes knoppen, een headphone jack en bijbehorende audioknoppen. De controller is bedraad, zodat je geen last hebt van input lag of gemiste knoppen.

Tevens is de Fighting Stick α getoond. Deze pad is gemaakt voor de echte fanatiekeling en toernooivechters en bevat componenten van Hayabusa. Daarbij kun je het chassis openmaken, zodat je zelf de stick naar hartenlust kunt aanpassen of onderdelen kunt vervangen. Ook hier is er een 3.5mm headphone jack aanwezig en kun je er via de bijbehorende app profielen opzetten en opslaan.

Het is nog niet bekend wanneer de controllers moeten lanceren, maar de prijzen zijn wel al duidelijk: de HORI Fighting Commander OCTA moet $59,99 kosten en de Fighting Stick α $199,99. Waarschijnlijk mogen we in Europa het dollarteken vervangen voor een euro. Overigens zijn beide controllers ook te gebruiken op de PlayStation 4 en pc.