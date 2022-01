The Rock heeft nogal wat te maken met games. Zo stond hij jaren geleden naast Bill Gates op het podium met de eerste Xbox ernaast. In 2005 speelde Dwayne Johnson in de film adaptie van Doom en in 2018 in Rampage. Een subtiele verwerking in Fortnite kon natuurlijk ook niet achterblijven. Hier zal het echter niet bij blijven.

In een interview met Men’s Journal heeft The Rock iets uit de doeken gedaan. Zo was een van de vragen of Dwayne plannen heeft met betrekking tot nieuwe gameverfilmingen, gezien zijn geschiedenis met Microsoft. Het volledige antwoord kan je hieronder lezen:

“I can’t tell you which game in particular we’re doing, but there will be an announcement this year. We’re going to bring one of the biggest, most badass games to the screen—one that I’ve played for years. I’m really excited to bring it to fans around the world. Of course we’re going to do right by our gamer friends—but really we’re just going to make a great movie.”

In het kort: de heer Johnson zal in een film spelen die draait om een van de meest ‘badass’ games, die al wat langer meegaat. Het eerste wat ons te binnen schiet is Gears of War. Tai Kaliso is bijvoorbeeld een personage waar The Rock erg veel op lijkt en hij zou deze rol prima op zich kunnen nemen. Het kan natuurlijk van alles zijn, maar speculeren op basis van Xbox franchises is niet heel gek in dit geval. Dit jaar gaan we in ieder geval nog het verlossende woord krijgen.