Na lange tijd van afwezigheid laat Crytek weer van zich horen en dat gaat gepaard met een knaller van een aankondiging. Crysis 4 is zojuist officieel aangekondigd met een daarbij behorende trailer. Die trailer kun je hieronder zien op het officiële Twitteraccount van Crytek. Verdere details zijn helaas nog niet bekend.

It's time to join the journey and be the hero.

A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5

— Crytek (@Crytek) January 26, 2022