We stappen vandaag alweer de tweede maand van het jaar 2022 binnen en dat is gelijk een goede maand wat games betreft. Zo staan er buitengewoon veel games op de planning, waaronder een paar grote namen. Zo mogen we deze week bijvoorbeeld Dying Light 2: Stay Human verwachten, volgende week verschijnt Sifu en later in februari komen natuurlijk Horizon: Forbidden West en Elden Ring uit. Ook mogen we Destiny 2: The Witch Queen niet vergeten en dat is dan het topje van de ijsberg.

Zie hieronder alle bevestigde releases voor deze maand.

Week 4 februari

Life is Strange: Remastered Collection (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Pc)

Dying Light 2: Stay Human (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Pc)

The Sealed Ampoule (Xbox One/Xbox Series X|S)

Webbed (Xbox One/Switch)

Ambition Record (Xbox One/Xbox Series X|S)

Croc’s World Construction Kit 2 (Xbox One/Xbox Series X|S/Pc)

INVERT (Switch)

McDROID (Switch)

The Dead Tree of Ranchiuna (Switch)

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments (Switch)

Frog Ball Rerolled (Switch)

Maglam Lord (Switch)

Math Gym (Switch)

Millie and Molly (Switch)

Mania Fish (Switch)

Week 11 februari

Sifu (PS4/PS5/pc)

OlliOlli World (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch/pc)

CrossfireX (Xbox Series X|S)

Breakout: Recharged (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch/Pc)

Rise of the Third Power (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch)

Heroes of Loot 2 (Switch)

Unstrong Legacy (Switch)

Ocean’s Heart (Switch)

Castle Morihisa (Switch)

Death Park (Switch)

EGGLIA Rebirth (Switch)

Inua – A Story in Ice and Time (Switch)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version (Switch)

Kingdom Hearts III + Re Mind Cloud Version (Switch)

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud (Switch)

Kittens and Yarn (Switch)

Death end re;Quest 2 (Switch)

Week 18 februari

The King of Fighters XV (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S)

Horizon: Forbidden West (PS4/PS5)

Total War: Warhammer III (Pc)

Dynasty Warriors 9: Empires (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch/Pc)

Infernax (Switch)

Monster Prom 2: Monster Camp XXL (Switch)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (Switch)

From Heaven To Earth (Switch)

Upaon: A Snake’s Journey (Switch)

Week 25 februari

Monark (PS4/PS5/Switch)

GRID Legends (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Pc)

Elden Ring (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Pc)

Destiny 2: The Witch Queen (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Pc)

Monster Crown (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S)

Antarctica 88 (Switch)

Autobahn Police Simulator 2 (Switch)

Kraken Academy!! (Switch)

Ga jij deze maand nog een game halen of misschien wel meer dan één? Laat het zoals altijd zeker even weten en dat kan natuurlijk hieronder!