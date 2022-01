De bioscooprelease van de Uncharted-film is nu erg dichtbij, de film zal vanaf 17 februari in de Benelux te zien zijn. Eerder kregen we al twee trailers te zien en Sony Pictures doet daar nu nog een schep bovenop door een derde trailer uit te brengen.

Deze trailer is wat korter dan de vorige twee, maar daarom niet minder de moeite waard om te bekijken. Druk hieronder op play en geniet, want er zitten weer genoeg spectaculaire shots van de film in de video verwerkt.