Goed nieuws voor alle liefhebbers van de Agatha Christie literatuur. Microïds en Agatha Christie Limited hebben namelijk aangekondigd dat ze samen twee nieuwe games op de markt zullen brengen die gebaseerd zijn op de werken van de schrijfster. De twee games zullen worden ontwikkeld door afzonderlijke studio’s, waaronder het nieuwe Microïds Studio Lyon.

Microïds bracht eerder al twee verschillende titels uit haar oeuvre naar de markt met Agatha Christie: The ABC Murders en Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases. Nu, zal je met detective Hercule Poirot zowel een heruitgegeven klassieker als een gloednieuw avontuur kunnen beleven. Wanneer deze titels zullen verschijnen is nog niet bekend.