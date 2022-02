Square Enix is de laatste jaren steeds meer van hun klassiekers opnieuw aan het uitbrengen of zelfs volledig aan het remaken. Één van die klassiekers die zijn weg nog niet had gevonden naar moderne systemen is Chrono Cross, gemaakt door het team wat grotendeels ook verantwoordelijk was voor Chrono Trigger. Deze nieuwe versie van Chrono Cross wordt een vrij rechtstreekse remaster van het origineel.

Wat wel bijzonder is dat Radical Dreamers, een aparte game die enkel voor de Satellaview add-on van de Super Famicon verkrijgbaar was, zit ook in deze remaster inbegrepen. Het gaat hier om een ouderwetse text-based RPG, dus het moet je wel liggen. Maar puur en alleen voor Chrono Cross is deze remaster de moeite sowieso wel waard. Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition verschijnt op 7 april aanstaande.