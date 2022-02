Visual Concepts is een studio waar je over het algemeen relatief weinig over hoort. Toch is het een grote ontwikkelaar, zo zijn ze al jaren verantwoordelijk voor de meer dan prima NBA 2K franchise. Tevens zijn ze sinds 2020 de ontwikkelaar van de WWE 2K franchise, waarvan binnenkort een nieuw deel verschijnt.

Het is dus een studio die zich tot op heden vooral met sport heeft beziggehouden, maar ze gaan zich nu ook bezighouden met wat anders. Althans, dat valt uit vacatures op te maken die ze online hebben gezet. Ze zoeken namelijk mensen voor een nieuw Triple-A project.

De omschrijving is zonder inhoudelijke details weg te geven vrij duidelijk: het betreft een openwereldgame waarin je kunt rijden. Dit is gebaseerd op een grote licentie. De game komt voor meerdere platformen uit, maar verder is het gissen.

Het is interessant om te zien dat Visual Concepts ogenschijnlijk buiten hun vaste kader treedt met iets nieuws. Wat het gaat worden is afwachten, maar we blijven het natuurlijk in de gaten houden.