De eerste Steam Decks belanden met zo’n twee weken in de handen van gebruikers. De handheld draait op het Linux-gebaseerde SteamOS, maar het is straks ook mogelijk om aan de buitenkant verschillende aanpassingen in elkaar te knutselen. Valve heeft namelijk voorafgaand aan de release de zogeheten CAD-bestanden met de community gedeeld.

Dit maakt het voor thuisknutselaars mogelijk om zelf accessoires voor de Steam Deck te maken, die goed aansluiten op de afmetingen van het apparaat. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld een custom dock of grips die beter in de hand liggen. Het is natuurlijk voor de ingenieurs in spé ook erg interessant om te zien hoe de Steam Deck van binnen in elkaar zit.

Valve waarschuwt echter wel dat je niet té veel met de interne componenten speelt, gezien dit voor problemen kan zorgen die niet gedekt worden door de garantie.

‘As mentioned in our ‘Take a look inside Steam Deck video, you have every right to open up your Steam Deck and do what you want with it. That said, we highly recommend you leave it to professionals. Any damage you do will not be covered by your warranty – but more importantly, you might break your Steam Deck, or even get hurt! Be careful, and have fun.’