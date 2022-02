Microsoft heeft vanmiddag aangekondigd dat er voor het einde van februari nog wat nieuwe titels aan Xbox Game Pass toegevoegd zullen worden. Hieronder valt het gloednieuwe Total War: Warhammer III, die deze week uitkomt.

Maar ook later deze maand mogen er nog nieuwe games verwacht worden en we zien dat er tevens een klassieker via EA Play aan het aanbod toegevoegd zal worden: Alice: Madness Returns. Hieronder zoals gebruikelijk het overzicht van nieuwe titels.

Vandaag

Mass Effect Legendary Edition (Cloud) EA Play

17 februari

Lawn Mowing Simulator (Xbox One)

Madden NFL 22 (Console & Pc) EA Play

Total War: Warhammer III (Pc)

22 februari

Roboquest (Game Preview – Pc)

24 februari

Galactic Civilizations III (Pc)

Super Mega Baseball 3 (Console) EA Play

28 februari

Alice: Madness Returns (Pc) EA Play

Op 28 februari zullen er echter ook wat games uit Xbox Game Pass verdwijnen en dat zijn de volgende titels:

Hypnospace Outlaw (Cloud, Console, and PC)

Killer Queen Black (Cloud and Console)

Stealth Inc 2 (Cloud and Console)

Touhou Luna Nights (Cloud, Console, and PC)

Tot slot zal Titanfall EA Play voor console en pc op 1 maart verlaten. Die game nog niet gespeeld? Dan is het aan te raden dat nog snel even te doen! En als je Xbox Game Pass nodig hebt, dan kan je hier voor een abonnement terecht.