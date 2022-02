De Uncharted-film is inmiddels met veel bombarie wereldwijd de bioscoopzalen binnen gevlogen, maar nog niet in de Benelux – we moeten wachten tot maart. Tijd om de games en films eens netjes naast elkaar te leggen, moeten ze bij Sony gedacht hebben. In de meest recente aflevering van hun Creator to Creator reeks schuiven de bezielers van beide Uncharted incarnaties samen aan tafel.

We hebben het dan specifiek over Tom Holland, de acteur die de rol van Nathan Drake voor zijn rekening neemt; Ruben Fleischer, de regisseur van de film; Neil Druckmann, één van de breinen achter de games; en Asad Qizilbash, het hoofd van PlayStation Productions. Het hieruit voortvloeiende gesprek is zéker een kijk- of luisterbeurt waard!