Verschillende uitgevers hebben de afgelopen jaren hun eigen pc launchers uitgebracht en dat is om vanuit een eigen perspectief een mooi platform aan te bieden aan hun spelers. Daar valt wat voor te zeggen, maar tegelijkertijd is het misschien ook wat overbodig. Het vervuilt je computer immers met allemaal van dit soort programma’s, daar waar een centrale hub wellicht prettiger is.

Bethesda is blijkbaar ook tot die conclusie gekomen en daarom hebben ze aangekondigd dat ze hun pc launcher in mei zullen stopzetten. Vanaf april is het mogelijk om je volledige bibliotheek naar Steam te migreren, inclusief eventuele tegoeden die je nog hebt. Tevens is het voor veel games mogelijk om automatisch opslagbestanden over te zetten.

Dit gaat echter niet voor elke titel op, want in sommige gevallen moet het handmatig gebeuren. Meer informatie daarover zal volgende maand gepubliceerd worden, dit op het moment dat de migratieoptie geopend wordt.

Om aan vragen tegemoet te komen, heeft Bethesda een FAQ-pagina online gezet en die kan je hier vinden.