De laatste dagen komt er genoeg Digimon nieuws binnen dankzij het Digimon Con dat afgelopen week plaatsvond. Tijdens dit evenement hebben we een update gekregen over Digimon Survive en gehoord dat er mogelijk een Digimon World remake aankomt, maar dat is niet het enige. We hebben namelijk ook weer iets gehoord over de volgende Digimon Story game, die in 2017 bevestigd werd.

Kazumasu Habu, de producer van de Digimon games, liet tijdens Digimon Con 2022 weten dat de volgende Digimon Story game nog steeds in ontwikkeling is. Daarbij kon hij ook wat informatie vrijgeven, zo zal het verhaal gefocust zijn rondom de Olympos XII. De Olympos XII zijn Digimon die gemaakt zijn naar het beeld van de twaalf Olympiërs.

Habu liet ook weten dat we in de nieuwe Digimon Story weer naar de Digital World zullen gaan. Mogelijk zal dit een andere Digital World zijn dan in voorgaande games, de Olympos XII zijn namelijk de heersers van de Digital World: Illiad, een wereld op een andere server dan die wij kennen van de eerdere games in de reeks.

Helaas hebben we niet veel meer dan dat gekregen. Hopelijk horen we snel meer over de nieuwe Digimon Story game.