Na talloze tegenslagen zou Digimon Survive dit jaar dan ein-de-lijk moeten verschijnen. Het is intussen ook al even geleden dat we nog nieuws over deze game hebben gekregen, maar vanop Digimon Con 2022 is er nu toch nieuws opgedoken, samen met een nieuwe trailer. Tijdens een Q&A sessie sprak producer Kazumasa Habu over de game. Het volledige transcript kan je hier nalezen.

Habu begon met zijn excuses aan te bieden voor het lange wachten. De veranderingen achter de schermen zorgden er immers voor dat het erg lang heeft geduurd voordat de productie van de game terug op de rails kwam:

“[…] Changing teams has led to a lot of rework on the game, leading to delays. This has caused a lot of uncertainty that prevented us from giving regular updates. However, thanks to the efforts of the new development team, we are now able to be back on track, getting closer and closer to the completion of the game.”