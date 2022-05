Het tragische ontwikkelproces van Digimon Survive lijkt bijna afgelopen te zijn. Na talloze uitstellen heeft de game uiteindelijk een releasedatum gekregen en die is slechts enkele maandjes van ons verwijderd. Vanop Rulicon 2022 krijgen we nu zelfs wat nieuwe gameplay beelden om te bewonderen.

De beelden zijn gebaseerd op de Koreaanse versie, gezien Rulicon een Koreaans evenement is, en zijn ingesproken in het Japans. Als je geen van beide talen begrijpt, kan je echter wel nog steeds gewoon de gameplay bewonderen om een goed beeld van de game krijgen. De concrete gameplay begint rond minuut 2.21 in de video.

Digimon Survive verschijnt bij ons op 29 juli.