Het begon haast op vaporware te lijken, maar Digimon Survive heeft nu dan toch eindelijk het levenslicht gezien. Na meerdere keren uitstel kunnen gamers nu eindelijk met de game aan de slag. Om dat te vieren gaat dit natuurlijk gepaard met een launch trailer, die ons gelijk het een en ander vertelt met betrekking tot het verhaal.

Digimon Survive is een heel ander soort titel dan de Digimon-games die we de afgelopen jaren hebben gezien. In plaats van een turn-based RPG met allerlei dungeons om te verkennen, is Digimon Survive een hybride van visual-novel met tactische RPG gameplay.

Digimon Survive is nu verkrijgbaar op de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.