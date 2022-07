Na vele malen van uitstel ziet het er nu dan toch naar uit dat Digimon Survive op 29 juli eindelijk verschijnt. Het belooft in ieder geval een heel ander soort titel te worden dan we gewend zijn van de Digimon-games met een unieke blend van visual novel en tactische RPG. In de onderstaande trailer zie je ook nog wat interessante mechanieken voorbij komen.

Een die direct onze aandacht weet te pakken is de mogelijkheid om ook te spreken met vijandige Digimon, iets wat we eerder hebben gezien in de Shin Megami Tensei-serie. In hoeverre de gameplay zal gaan slagen durven we pas met zekerheid wat over te zeggen tegen het einde van de maand wanneer Digimon Survive verschijnt voor de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.