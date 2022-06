Op 28 juli zal Digimon Survive dan toch eindelijk verschijnen in Japan om een dagje later ook bij ons beschikbaar te komen. Een kleine maand geleden kon je hier al nieuwe gameplaybeelden bekijken, maar daar hebben uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar HYDE nu nog een gameplaytrailer van zes minuten aan toegevoegd.

Het spel is een meer strategische turn-based RPG en de beelden zien er zeker niet slecht uit. De game zal te spelen zijn op de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Ondanks dat de meeste onder ons niet echt zullen verstaan wat er in de trailer gebeurt, kan je hieronder wel genieten van de gameplaybeelden.