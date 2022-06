Digimon, gotta catch ‘em a… Oh wacht, verkeerde ‘-mon’. Alle gekheid op een stokje, Digimon Survive is al een hele tijd in ontwikkeling en is eindelijk zo goed als klaar om op het publiek losgelaten te worden. De strategische Digimongame heeft weer meer van zichzelf laten zien in een nieuwe trailer, die (nogmaals) de releasedatum prijsgeeft.

Producer Kazumasa Habu heeft in april al bekendgemaakt dat Digimon Survive op 29 juli verschijnt, maar om dat nog eens te benadrukken heeft Bandai Namco een ‘release date trailer’ uitgebracht, die nieuwe beelden bevat. De trailer check je natuurlijk hieronder.

Digimon Survive verschijnt voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Tijd om deze oude jeugdliefde weer vanonder het stof te halen, me dunkt.