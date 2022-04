In 2018 werd Digimon Survive aangekondigd en sindsdien heeft de game met ongekend veel uitstel te maken gehad. Gelukkig lijkt het wachten nu toch echt bijna voorbij en zo werd onlangs de releasedatum van de RPG onthuld. Digimon Survive zal op 28 juli verschijnen, maar deze datum gold helaas enkel voor Japan. Dankzij een update van de ontwikkelaar hebben we nu ook een Westerse releasedatum.

In een zeer korte video vertelt producer Kazumasa Habu namelijk dat de game op 29 juli in het Westen zal verschijnen. Dit is natuurlijk slechts een dagje later en je hoeft als liefhebber dus niet veel langer te wachten na de release in Japan. Daarnaast zegt hij dat er nog meer nieuws rondom Digimon Survive zal verschijnen in de nabije toekomst. Mocht dit gebeuren, dan zal je dat natuurlijk hier kunnen lezen.