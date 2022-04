Digimon Survive is al meerdere keren uitgesteld nadat het spel werd aangekondigd in 2018. Drie jaar na de geplande release in 2019 hebben we de Survival RPG nog steeds niet in handen, maar daar zal binnenkort verandering in komen volgens de nieuwste editie van V-Jump.

Volgens het tijdschrift zal Digimon Survive eindelijk dit jaar uitkomen op 28 juli. Let wel, dit betreft de releasedatum voor Japan. Voor de Westerse release hebben we nog steeds geen specifieke datum, maar deze kunnen we ook nog steeds in 2022 verwachten, mogelijk zelfs op dezelfde dag als de Japanse release.

Twee maanden geleden kon producer Kazumasa Habu nog geen releasedatum vrijgeven, maar kregen we wel veel nieuwe informatie en wat nieuwe beelden te zien van de game, die een mix zal zijn van visual novel en tactische stijl gameplay. Digimon Survive zal beschikbaar zijn op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc.