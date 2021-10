Eerder dit jaar kwam via een financieel rapport al aan het licht dat de kans groot was dat Digimon Survive de beoogde releasedatum in 2021 niet meer zou halen. Dat is nu ook officieel bevestigd.

Via een Tweet op het Digimon_Games account laat uitgever Bandai Namco weten dat dit inderdaad klopt en stellen ze de game officieel uit. De extra tijd die voor de ontwikkeling van de game wordt uitgetrokken, zal het team van ontwikkelaars aan het ‘verbeteren van de algehele kwaliteit’ van de game besteden.