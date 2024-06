Sker Ritual spelers, opgelet: volgende maand voegt ontwikkelaar Wales Interactive met House of the Damned een nieuwe map aan de game toe. Leuk, zeker gezien de vier maps die in het originele pakket zaten allen behoorlijk uniek uit de hoek kwamen. Ga er dus maar van uit dat House of the Damned op zijn minst het uitproberen waard zal zijn.

De onderstaande teaser tracht je warm te maken… maar toont eigenlijk helemaal niets concreets, behalve een eerder wazige blik op wat het interieur van een brandend landhuis lijkt te zijn. Wie morse code kent, houdt het knipperende licht linksonder best in de gaten. Daar wordt de precieze releasedatum namelijk onthuld: 22 juli 2024.