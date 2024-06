Ontwikkelaars en nietszeggende – of toch bijzonder weinig zeggende – teasers… soms lijkt het wel een echte ‘match made in heaven’. Yacht Club Games heeft bijvoorbeeld een negen seconden durende blik op een nieuw logo de wereld in gestuurd, met als doel ons warm te maken voor het vervolg op één van hun best ontvangen titels: Shovel Knight.

In een statement op hun website geeft de studio aan dat ze nog niet klaar zijn om iets concreets te laten zien van Shovel Knight 2. Wél laten ze optekenen dat de titel niet zomaar een vervolg wordt. Zonder de charme van het origineel uit het oog te verliezen, wilt Yacht Club Games met deze sequel Shovel Knight een heel nieuwe videogamedimensie in sturen.

Wie erop los wil speculeren, raden we aan om eerdere titels in de franchise – Shovel Knight Dig, Shovel Knight Pocket Dungeon en de games in de Treasure Trove, om precies te zijn – vanonder het stof te halen. Yacht Club Games beweert namelijk dat ze allerlei verborgen hints naar Shovel Knight 2 in die games verwerkt hebben. Zoeken maar!