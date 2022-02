Waar de populariteit van Digimon sinds de jaren ’00 sterk is afgenomen in de Benelux, geniet de franchise nog van zijn populariteit in een aantal Zuid-Amerikaanse en Oost-Aziatische landen, waaronder natuurlijk Japan. De Digimon games zijn in het Westen vooral weer opgebloeid met de release van de nieuwste Digimon Story: Cyber Sleuth games, en het lijkt er nu op dat we mogelijk in de toekomst een heruitgave zien van Digimon World, de game die in 1999 uitkwam op de PSX en pc.

Kazumasa Habu, de producer van de Digimon games, liet tijdens Digimon Con 2022 weten dat een heruitgave van de originele Digimon World momenteel overwogen wordt. Of dit überhaupt gaat gebeuren en in welke vorm dit zal zijn is echter nog niet besloten. Het zou dus een port, remaster of remake kunnen zijn, maar het kan ook dat Digimon World toch niet opnieuw wordt uitgebracht.

“We have received many requests for a port or remake of the original Digimon World,” Habu said. “I’m positively considering it. But at the same time, I’m also thinking about which choice—port, remaster, or remake—is better.” “If I choose port / remaster, then I think it will be highly feasible. If you want a remake, we need to think about how many additional elements you’d need to incorporate into the game. Digimon World has a very good balance between File Island—the stage—and the Digimon that appear. If we add a new field—for example, the Folder Continent—or new Digimon, then I think we should treat it as a new product rather than a remake.

Zou jij graag een rerelease van Digimon World zien? Zo ja, zou je het liefst een port, remaster of remake zien verschijnen?