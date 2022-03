De geruchten over een Nintendo Switch 2 of Switch Pro houden maar niet op, ondanks de recente ‘refresh’ in de vorm van de Nintendo Switch OLED. Een recent lek bij hardwarefabrikant NVIDIA – die ook verantwoordelijk is voor de Tegra-chips in de Nintendo Switch – verwijzen naar de mogelijke specificaties van deze mysterieuze opvolger.

Er staan namelijk in de code van NVIDIA verwijzingen naar ‘nvn2’. De originele ‘nvn’ is de codenaam van de API-laag waar de huidige Nintendo Switch gebruik van maakt. Het getal twee zou er in dit geval op wijzen dat er wel degelijk een opvolger onderweg is. De dataminers zijn verder gaan graven en ontdekten dat deze API ontwikkeld is om met NVIDIA’s Ampère architectuur te werken en daarbij staan er verwijzingen naar zowel ray tracing als DLSS 2.2 in de code.

Vooral dat laatste is interessant, gezien deze technologie het mogelijk maakt om games in een lagere resolutie te renderen en deze via machine learning technieken naar een hogere resolutie te ‘upsamplen’, zonder daar veel aan beeldkwaliteit in te boeten.

Om jullie niet met een dode mus blij te maken: het zou hier natuurlijk ook om een prototype kunnen gaan wat bij Nintendo op de planning stond, maar nooit het levenslicht heeft gezien. Waar rook is, is echter meestal ook vuur. We houden het nieuws daarom nauwlettend in de gaten en bij een aankondiging lees je dat natuurlijk bij PlaySense!