Gamejournalist of privédetective? De ene job begint in dit geval een beetje op de andere te lijken. Tweaktown heeft namelijk als een volleerde industriële spion de exportgegevens van Sony in het oog gehouden en is er zo achter gekomen dat de uitgever in november vier kratten met ‘console prototypes’ van Londen naar Norfolk, Virginia verscheept heeft.

‘Console prototypes’… Dat klinkt behoorlijk vaag. We hebben dus geen idee wat er precies in die kratten zat, al kan het uiteraard om de reeds aangekondigde PlayStation VR2 gaan. Het kunnen uiteraard ook gewoon prototype exemplaren van de PlayStation 5 geweest zijn. In dat laatste geval is dit bericht een spreekwoordelijke storm in een glas water. Speculeren maar!

Desalniettemin is het vreemd dat het naar Virginia gestuurd is, aangezien daar geen belangrijke Sony afdelingen zitten. Wel zijn er in die staat wat reparatiecentra te vinden, maar wat die met prototypes moeten…