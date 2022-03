Het is mooi weer buiten, maar de echte gamer… die zit natuurlijk gewoon binnen! En daar hebben we ook alle reden toe met zoveel mooie games om te spelen. Zoals gewoonlijk krijgen Xbox Live Gold en Game Pass Ultimate abonnees daar nog wat extra’s bij.

Dit weekend (tot aan zondagavond) kun je gratis aan de slag met de volgende games:

Bass Master Fishing 2022

RiMS Racing

Twee prima games, al zijn ze misschien niet voor iedereen de eerste keuze. Proberen kan geen kwaad! Vermaak je je er toch wat meer mee dan je verwacht had, dan kun je in ieder geval RiMS Racing nog met een lekkere korting aanschaffen. Tijdens het weekend wordt deze voor € 19.99 verkocht in plaats van € 49,99 op de Xbox One. Je betaalt €29.99 als je liever de Series X|S versie hebt.

Xbox Live Gold of Xbox Game Pass abonnement nodig? Klik dan hier.