De klassieke platformer uit 1998, Glover, wordt volgende maand heruitgebracht op Steam, zo laat Puko Interactive LLC weten. Ten tijde van de originele Nintendo 64 en pc release, werd Glover ontwikkeld door Interactive Studios en Habro nam het uitgeven voor z’n rekening.

Het IP is door de jaren heen echter een aantal keren van handen gewisseld, totdat het uiteindelijk in 2017 bij Puko Interactive LLC terechtkwam. Glover zal op 20 april 2022 uitkomen op Steam en is volgens de ontwikkelaar geheel opnieuw opgebouwd, gebaseerd op de originele broncode. Je kan de trailer van Glover hieronder bekijken: