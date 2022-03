De System Shock-games zijn al geruime tijd ‘retro’ te noemen, want de nieuwste game uit deze serie stamt nog uit de vorige eeuw. De aankondiging van System Shock 3 kwam als een complete verrassing en de stillegging daarvan, mede door COVID, helaas niet.

Het nieuws dat de game financieel werd ondersteund door het grootste gamebedrijf ter wereld, Tencent, zorgde voor veel blijdschap bij de fans. Maar dit is ook alweer ‘oud nieuws’ en ondertussen hebben we niets nieuws meer van de game mogen vernemen. Dit roept natuurlijk een hoop vraagtekens op, maar wat er precies gebeurd is met System Shock 3 in de tussentijd kan niemand ons vertellen.

Ondertussen is de ontwikkelaar met iets anders bezig, namelijk een geheel nieuw IP. De details hieromtrent zijn schaars, maar we mogen een immersieve, meeslepende simulatiegame verwachten. Warren Spector, chief creative officer van OtherSide Entertainment, bevestigt tijdens een interview dat zij niet meer aan System Shock 3 werken. Dit ligt nu in de handen van Tencent en zij als studio hebben daar niets meer aan toe te voegen.

Wat dit betekent voor de toekomst van System Shock 3 is voor Tencent een weet, maar voor ons blijft het vooralsnog een vraag.