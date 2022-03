Volgens een analyse van GamesIndustry.biz is de Xbox Series X|S in februari vaker verkocht dan de PlayStation 5. Uiteraard zijn met name de ‘hoofdconsoles’ nog steeds erg lastig verkrijgbaar, maar dit zou de eerste keer zijn dat Microsoft in Europa meer consoles heeft verkocht dan Sony.

De data van GamesIndustry.biz beslaat tien landen van Europa, hoewel Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hierin ontbreken. De Xbox Series S is overigens nog altijd het meest ‘makkelijk’ verkrijgbaar, wat waarschijnlijk een bijdrage heeft geleverd aan de voorsprong van Microsoft. Op dit moment is het nog gissen welke console het meest verkocht is.

Zowel Microsoft als Sony moeten Nintendo nog voor zich dulden: de Nintendo Switch staat met afstand op nummer 1.