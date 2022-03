Ben jij een Xbox Live Gold en/of Game Pass Ultimate abonnee? Ga er dan maar eens lekker voor zitten dit weekend! Je krijgt ditmaal namelijk toegang tot een paar absolute toppers om even uit te proberen.

De volgende games staan dit weekend voor je klaar:

Before We Leave

Lost Judgment

Far Cry 6

De bovenstaande drie games zijn voor abonnees gratis speelbaar tot maandag 08.59 uur. Heb jij (een van) deze games al een tijdje op het oog en zijn ze het na het uitproberen dubbel en dwars waard? Check dan ook zeker even de kortingen waartegen je ze kunt aanschaffen.

Before we Leave gaat er het goedkoopste uit, want deze schaf je aan voor maar € 8,99. Ook Far Cry 6 is met best wel wat korting aan te schaffen vanaf € 34,99. Helaas is Lost Judgment niet van de partij als het gaat om kortingen – in ieder geval op de Xbox. In de PlayStation Store is deze nu wel afgeprijsd naar € 35,99.

Heb je nog niet zo’n abonnement en klinkt dit allemaal wel prima om een weekendje aan te spenderen? Hier schaf je dat makkelijk en snel aan.